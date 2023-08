Documento che abilita all esame di guida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Documento che abilita all esame di guida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATENTINO

Significato/Curiosita : Documento che abilita all esame di guida

Emissione della patente di guida c.r.i., potr√† essere rilasciato un documento provvisorio equivalente che avr√† una validit√† massima di 90 giorni dalla data... Dei ciclomotori (abbreviato "cigc" o pi√Ļ comunemente conosciuto come "patentino") √® stato un attestato ufficiale rilasciato dagli uffici di motorizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerd√¨ 4 agosto 2023

