Le porte di Troia da cui passò il famoso cavallo - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SCEE

Significato/Curiosita : Le porte di troia da cui passo il famoso cavallo

Scontro bellico avvenuto nel 1462 a troia di puglia, vedi battaglia di troia. nella mitologia greca, la guerra di troia fu una sanguinosa guerra combattuta... Scontro bellico avvenuto nel 1462 apuglia, vedi battaglia. nella mitologia greca, la guerrafu una sanguinosa guerra combattuta... Le porte Scee erano, secondo il mito, le porte della città di Troia, riportata alla luce nell'Ottocento dal tedesco Heinrich Schliemann. Erano la maggiore forza difensiva di Troia e devono la loro fama a Omero e alla sua Iliade. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

