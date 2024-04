La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il Ponzio più famoso. PILATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Ponzio Pilato (in latino Pontius Pilatus; in greco t t; in ebraico ; fine I secolo a.C./inizio I secolo – I secolo) è stato un funzionario e militare romano, che fu prefetto della Giudea per circa un decennio durante il regno di Tiberio, negli anni intorno al 30. È ricordato principalmente per il ruolo che le fonti cristiane e Tacito gli attribuiscono nel processo di Gesù e per le leggende fiorite nei secoli successivi, che arrivano a considerarlo santo e un martire: per tale motivo è ricordato come martire dalla Chiesa copta e come santo dalla Chiesa etiope.

Via Crucis

(religione) (cristianesimo) il percorso che Gesu fece, con la croce , dal tribunale di Pilato al calvario (religione) (cristianesimo) rito rievocativo della passione di Gesù consistente nel camminare e sostare, alternativamente 14 volte, pregando

Pronuncia

IPA: /'vi'a krutis/

Etimologia / Derivazione

dal latino via crucis ossia "via della croce"