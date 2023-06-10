La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Emilio Lussu passò un anno in quello di Asiago' è 'Altipiano' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTIPIANO

Non fermarti alla soluzione! Conosci Altipiano più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Altipiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quelle dei mandorli danno luogo ogni anno a una grandiosa Sagra ad AgrigentoL anno della storica partita Italia-Germania 4-3Passo della ValcamonicaPasso alpino svizzeroIl decimo mese dell anno in breve

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Non riesci a risolvere la definizione "Emilio Lussu passò un anno in quello di Asiago"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

L Livorno

T Torino

I Imola

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

O E T E N S A E R P R T

Mostra soluzione