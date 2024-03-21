Un legno per finestre e porte
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un legno per finestre e porte' è 'Larice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LARICE
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Perché la soluzione è Larice? Il larice è un legno molto apprezzato per la realizzazione di finestre e porte grazie alle sue caratteristiche di resistenza e durabilità. La sua struttura compatta e la capacità di resistere agli agenti atmosferici lo rendono ideale per ambienti esterni. Inoltre, il larice possiede una buona resistenza agli insetti e alla decomposizione naturale, mantenendo le prestazioni nel tempo. La sua colorazione calda e le venature caratteristiche contribuiscono all'estetica di ogni elemento in cui viene utilizzato.
Un legno per finestre e porte nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Larice
La definizione "Un legno per finestre e porte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Larice'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un legno per finestre e porte
- Risposta: LARICE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: L_____
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Larice' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un legno per finestre e porte". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Sbarrare porte o finestre Sbatte porte e finestre Porte e finestre Un verbo che si coniuga con porte e finestre Legno orizzontale che blocca le porte
Altre definizioni collegate
Con legno: Utensile di legno su cui si affettano vivande
Con finestre: Si montano doppi in molte finestre
Con porte: Una giornata in cui un ente apre le porte al pubblico