Ciò che certi palestrati possono avere d acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciò che certi palestrati possono avere d acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MUSCOLI

Significato/Curiosita : Cio che certi palestrati possono avere d acciaio

Il termine muscolo (derivante dal latino musculus) identifica un organo composto in prevalenza da tessuto muscolare, ovvero un tessuto biologico con capacità contrattile; composti da fibre, le quali sono classificate in fibre bianche, ossia quelle a contrazione rapida che garantiscono velocità, e fibre rosse, fibre specializzate in contrazione lenta garantendo resistenza, il muscolo ha quattro funzioni: protegge le ossa, riscalda il nostro corpo quando si contrae, lo sostiene e ne permette il movimento; l'insieme dei muscoli costituisce l'apparato muscolare, che fa parte insieme allo scheletro e alle articolazioni dell'apparato locomotore. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Ciò che certi palestrati possono avere d acciaio : certi; palestrati; possono; avere; acciaio; Maligno come certi tiri; Sono bicipiti in certi stemmi; Acuti come certi odori; Irrigidisce la copertina di certi libri; Torvo come certi sguardi; Si possono cuocere all uccelletto; possono essere di fiori; Si possono formare con essere e un aggettivo; possono navigare a pelo d acqua; possono essere rimossi con un particolare laser; L Erich psicanalista tedesco di avere o essere; Può avere la coda davanti; Una qualità che devono avere gli utensili; È lieto di avere un padrone; avere un po di riposo; Hanno ganasce d acciaio ; Forte come l acciaio ; La costruzione di Bruxelles con grandi sfere d acciaio ; Indurisce l acciaio ; L uomo d acciaio DC Comics alterego di Clark Kent;

Cerca altre Definizioni