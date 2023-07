Possono avere lenti polarizzate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono avere lenti polarizzate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OCCHIALI

Significato/Curiosita : Possono avere lenti polarizzate

E della luce polarizzata. per la visione di immagini stereoscopiche, si possono così utilizzare degli occhiali che montano delle lenti con dei filtri... Cercando informazioni sul corsaro musulmano noto in occidente come occhialì ovvero occhiali, vedi uluç alì pascià. questa voce o sezione sull'argomento oggetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Possono avere lenti polarizzate : possono; avere; lenti; polarizzate; possono essere camone; È formato da recipienti che possono essere di ceramica; A quella fumogena possono ricorrere i militari; possono essere domenicali festive lampo; possono essere gommose o balsamiche; avere in avversione; A volte si contrappone all avere ; Essere troppo schietti: non avere peli sulla; La pancia che non si vorrebbe avere ; avere vitale bisogno di qualcuno o qualcosa; Sa montare le lenti da vista; Sentimento che si festeggia a san Valenti no; Una delle moto con cui ha corso Valenti no Rossi; Caratterizzano le lenti ; Il Tom cantautore di Blue Valenti ne;

Cerca altre Definizioni