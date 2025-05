Avversari in guerra nei cruciverba: la soluzione è Nemici

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Avversari in guerra' è 'Nemici'.

NEMICI

Curiosità e Significato di "Nemici"

Nemici

Gli nemici sono le persone o le nazioni opposte che combattono contro di noi durante una guerra. Sono avversari che si oppongono ai nostri obiettivi e strategie, assumendo il ruolo di avversari in un conflitto armato o in una competizione.

Come si scrive la soluzione: Nemici

Hai davanti la definizione "Avversari in guerra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

E Empoli

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

