La Soluzione ♚ Una sostanza come l albumina La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una sostanza come l albumina. PROTEINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una sostanza come l albumina: In chimica, le proteine (o protidi) sono macromolecole biologiche costituite da catene di amminoacidi legati uno all'altro da un legame peptidico (ovvero un legame tra il gruppo amminico di un amminoacido e il gruppo carbossilico dell'altro amminoacido, creato attraverso una reazione di condensazione con perdita di una molecola d'acqua). Le proteine svolgono una vasta gamma di funzioni all'interno degli organismi viventi, tra cui la catalisi delle reazioni metaboliche, funzione di sintesi come replicazione del DNA, la risposta agli stimoli e il trasporto di molecole da un luogo ad un altro. Le proteine differiscono l'una dall'altra ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: In chimica, le proteine (o protidi) sono macromolecole biologiche costituite da catene di amminoacidi legati uno all'altro da un legame peptidico (ovvero un legame tra il gruppo amminico di un amminoacido e il gruppo carbossilico dell'altro amminoacido, creato attraverso una reazione di condensazione con perdita di una molecola d'acqua). Le proteine svolgono una vasta gamma di funzioni all'interno degli organismi viventi, tra cui la catalisi delle reazioni metaboliche, funzione di sintesi come replicazione del DNA, la risposta agli stimoli e il trasporto di molecole da un luogo ad un altro. Le proteine differiscono l'una dall'altra ... proteina ( approfondimento) f sing (pl.: proteine) (chimica) (chimica organica) (biologia) (biochimica) molecola complessa formata da numerosi amminoacidi riuniti in lunghe catene, che rappresenta un componente fondamentale degli esseri viventi Sillabazione pro | te | ì | na Pronuncia IPA: /prote'ina/ Etimologia / Derivazione dal greco antico pte (proteios), al primo posto Citazione Sinonimi protide Parole derivate Vedi: elenco automatico alfafetoproteina, apolipoproteina, cromoproteina, emoproteina, etroproteina, ferroproteina, fosfoproteina, fotoproteina, immunoproteina, lipoproteina, nucleoproteina, proteinato. proteinosi, scleroproteina, sieroproteina, solfoproteina Iponimi enzima Iperonimi polimero Altre Definizioni con proteina; sostanza; come; albumina; Una sostanza come l albumina e la cheratina; Sostanza come l albumina; Una sostanza come l ambra; Una sostanza il cui uso è proibito nello sport; I network come Instagram;

La risposta a Una sostanza come l albumina

PROTEINA

P

R

O

T

E

I

N

A

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Una sostanza come l albumina' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.