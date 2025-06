Ceste per pescare aragoste nei cruciverba: la soluzione è Nasse

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ceste per pescare aragoste' è 'Nasse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NASSE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Nasse? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Nasse.

Perché la soluzione è Nasse? NASSE sono strumenti usati per catturare aragoste, simili a trappole o reti con un ingresso a imbuto che permette di intrappolare i crostacei. Questi contenitori sono fondamentali nella pesca professionale e ricreativa, garantendo una cattura selettiva e sostenibile. Utilizzare una nassa ben progettata è essenziale per una pesca efficace e rispettosa dell’ambiente marino.

Se "Ceste per pescare aragoste" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

