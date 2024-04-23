Direttore in breve

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Direttore in breve' è 'Dir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIR

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Direttore in breve nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Dir

Per risolvere la definizione "Direttore in breve", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dir'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Direttore in breve

Direttore in breve Risposta: DIR

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: D__

D__ Inizia con: D

D Finisce con: R

Le 3 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola R Roma

La soluzione 'Dir' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Direttore in breve". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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