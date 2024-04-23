Direttore in breve

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Direttore in breve' è 'Dir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIR

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Direttore in breve nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Dir

Per risolvere la definizione "Direttore in breve", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dir'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Direttore in breve
  • Risposta: DIR
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: D__
  • Inizia con: D
  • Finisce con: R

Le 3 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
R Roma

La soluzione 'Dir' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Direttore in breve". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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