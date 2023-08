Frase breve e concettosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frase breve e concettosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOTTO

Significato/Curiosita : Frase breve e concettosa

Comunque in gran parte concettosa ed arguta, e le ritraggo, dirò, col concorso di un idiotismo continuo, di una favella tutta guasta e corrotta, di una lingua... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi motto (disambigua). un motto è una frase, o una collezione di parole, intesa a descrivere le...

