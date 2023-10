Ha solo quattro sensi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha solo quattro sensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : SORDO

Significato/Curiosita : Ha solo quattro sensi

I quattro sensi della scrittura sono un metodo di interpretazione che distingue quattro tipi o livelli di lettura nella bibbia. questo principio dal quadruplice... della scrittura sono un metodo di interpretazione che distinguetipi o livelli di lettura nella bibbia. questo principio dal quadruplice... Daniel Sordo Castillo, noto Dani (Torrelavega, 2 maggio 1983) è un pilota di rally spagnolo, membro della squadra Hyundai Shell Mobis WRT del Campionato del mondo rally, nel quale gareggia dal 2003. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

