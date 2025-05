Far riprendere i sensi nei cruciverba: la soluzione è Rianimare

RIANIMARE

Curiosità e Significato di "Rianimare"

La soluzione Rianimare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rianimare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Rianimare significa restituire vitalità o coscienza a una persona che ha perso i sensi o è in stato di incoscienza. Questo termine è spesso utilizzato in contesti medici, dove sono necessarie manovre di emergenza per stimolare il battito cardiaco o la respirazione, permettendo al soggetto di riprendere le normali funzioni vitali.

Come si scrive la soluzione: Rianimare

Hai davanti la definizione "Far riprendere i sensi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M P P A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIMPA" PIMPA

