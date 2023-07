È più che duro d orecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È più che duro d orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SORDO

Significato/Curiosità : È più che duro d orecchio

La condizione di essere "più che duro d'orecchio" o "sordo" indica una significativa difficoltà uditiva. Mentre una persona "duro d'orecchio" può avere una lieve perdita dell'udito, la sordità suggerisce una mancanza quasi totale di percezione uditiva. Entrambe le condizioni possono ostacolare la comunicazione e la partecipazione sociale, ma la sordità è più grave e richiede soluzioni specifiche come l'uso di apparecchi acustici o impianti cocleari. La perdita dell'udito può essere causata da fattori congeniti, infezioni, invecchiamento o danni acustici. L'importanza di una diagnosi tempestiva e di supporto adeguato è fondamentale per garantire una migliore qualità di vita per le persone con problemi uditivi.

Altre risposte alla domanda : È più che duro d orecchio : duro; orecchio; duro comne la tibia; Il Medio durò un millennio; Non sa usarla il duro ; Piccolo e duro salame; duro come un colletto; Una parte dell orecchio interno; Giunge all orecchio ; Molti la suonano a orecchio ; Si presta tendendo l orecchio ; Quello del Corti si trova nell orecchio interno;

