Termine desueto con cui s indicava i non udenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termine desueto con cui s indicava i non udenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SORDOMUTI

Significato/Curiosita : Termine desueto con cui s indicava i non udenti

Come ad esempio il cosiddetto bilinguismo. nell'impero ottomano molti sordomuti, chiamati dilsiz, vivevano nell'interno del palazzo imperiale, ed erano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Termine desueto con cui s indicava i non udenti : termine; desueto; indicava; udenti; termine gergale romanesco per la prigione; Quello di Celine era al termine della notte; Foto 2 Una gita a 4767 Trieste il termine ora in disuso indica l arca di un porto riservata alle piccole barche|; La figura retorica consistente nell uso di un termine contrario a quello pensato; termine spregiativo per certi Film patetici; Il desueto nome di un esteso territorio della Nuova Guinea; Uno psichiatra un po desueto ; Un desueto giramento di testa capogiro; Un termine desueto per riferirsi alla tisi; Un sinonimo desueto di dilaniare; Il numero che indicava un centravanti; indicava parità di dosi; indicava uno strato del globo; Sigla che indicava l ex Repubblica di Salò; indicava la provincia sulla targa; Gli studenti bocciati l anno prima; Un associazione che fa viaggiare gli studenti ; Assiste gli studenti ; Un negozio per studenti ; Hanno la preminenza nei programmi degli studenti dei licei classici;

Cerca altre Definizioni