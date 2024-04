La Soluzione ♚ Non si può varcarlo a nuoto La definizione e la soluzione di 6 lettere: Non si può varcarlo a nuoto. OCEANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non si puo varcarlo a nuoto: L'oceano è l'insieme delle vaste distese d'acqua salata presenti sulla superficie terrestre; si tratta di un complesso unico e continuo, che circonda i continenti e le isole e che comprende la maggior parte della superficie terrestre (circa il 70% della superficie totale). Nell'oceano, inteso come complesso unico, si distinguono grandi masse d'acqua, delimitate da continenti, dette esse stesse oceani (come l'Atlantico, il Pacifico e l'Indiano), all'interno dei quali si distinguono a loro volte distese d'acqua minori, dette "mari dipendenti" (come il Mediterraneo e il Mar Rosso). Il termine "oceano" può essere usato anche in contrapposizione ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'oceano è l'insieme delle vaste distese d'acqua salata presenti sulla superficie terrestre; si tratta di un complesso unico e continuo, che circonda i continenti e le isole e che comprende la maggior parte della superficie terrestre (circa il 70% della superficie totale). Nell'oceano, inteso come complesso unico, si distinguono grandi masse d'acqua, delimitate da continenti, dette esse stesse oceani (come l'Atlantico, il Pacifico e l'Indiano), all'interno dei quali si distinguono a loro volte distese d'acqua minori, dette "mari dipendenti" (come il Mediterraneo e il Mar Rosso). Il termine "oceano" può essere usato anche in contrapposizione ... oceano ( approfondimento) m (pl.: oceani) (geografia) grande massa d'acqua salata che ricopre la superficie terrestre e separa i continenti oceano Atlantico, Pacifico, Indiano, Artico, Antartico (senso figurato) quantità immensa, smisurata nella piazza c'era un oceano di persone Sillabazione o | cè | a | no Pronuncia IPA: /o'tano/ Etimologia / Derivazione dal latino Oceanus,dal greco Oea Citazione Sinonimi ( poesia ) mare

mare ( letterario ) pelago, mare

La risposta a Non si può varcarlo a nuoto

OCEANO

O

C

E

A

N

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Non si può varcarlo a nuoto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.