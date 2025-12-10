Una massima di Newton nei cruciverba: la soluzione è Ciò Che Sappiamo È Una Goccia Ciò Che Non Sappiamo È Un Oceano

CIÒ CHE SAPPIAMO È UNA GOCCIA CIÒ CHE NON SAPPIAMO È UN OCEANO

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una massima di Newton", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 50 lettere della soluzione Ciò Che Sappiamo È Una Goccia Ciò Che Non Sappiamo È Un Oceano:
C Como
I Imola
Ò -
 
C Como
H Hotel
E Empoli
 
S Savona
A Ancona
P Padova
P Padova
I Imola
A Ancona
M Milano
O Otranto
 
È -
 
U Udine
N Napoli
A Ancona
 
G Genova
O Otranto
C Como
C Como
I Imola
A Ancona
 
C Como
I Imola
Ò -
 
C Como
H Hotel
E Empoli
 
N Napoli
O Otranto
N Napoli
 
S Savona
A Ancona
P Padova
P Padova
I Imola
A Ancona
M Milano
O Otranto
 
È -
 
U Udine
N Napoli
 
O Otranto
C Como
E Empoli
A Ancona
N Napoli
O Otranto

