La Soluzione ♚ Membrana dell occhio La definizione e la soluzione di 4 lettere: Membrana dell occhio. UVEA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Membrana dell occhio: L'uvea è la tonaca media dell'occhio, uno strato pigmentato interposto tra la tonaca fibrosa e la tonaca nervosa o retina. Ha principalmente una funzione vascolare e di nutrimento del bulbo oculare. Il nome probabilmente deriva da un riferimento al suo colore rosso scuro-violaceo e grandezza simile al chicco d'uva quando estratto intatto dall'occhio del cadavere. È chiamata anche strato uveale, rivestimento uveale e tratto uveale. È divisa anatomicamente in tre porzioni, elencate in ordine anteroposteriore: iride, corpo ciliare, coroide. Sostantivo uvea ( approfondimento) f sing (pl.: uvee) (anatomia) tonaca vascolare dell'occhio, compresa tra il tessuto connettivo della sclera e il tessuto nervoso della retina Sillabazione ù | ve | a Etimologia / Derivazione da uva, per la somiglianza col frutto di quest'ultima Parole derivate uveite, uveale Termini correlati occhio, cornea, iride, cristallino, retina Altre Definizioni con uvea; membrana; occhio; Membrana dell intestino; Una membrana intestinale; La gemma gialla detta occhio di gatto; Uova all occhio di; Due uova all occhio di;

