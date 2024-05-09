L occhio magico bifronte

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L occhio magico bifronte' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADAR

Come completare la definizione Definizione: L occhio magico bifronte

L occhio magico bifronte Risposta: RADAR

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: R____

R____ Inizia con: R

R Finisce con: R

Perché la soluzione è Radar? L'occhio magico bifronte, spesso chiamato radar, è uno strumento che permette di rilevare oggetti o condizioni a distanza attraverso segnali elettromagnetici. La sua funzione principale consiste nell'identificare e monitorare movimenti o ostacoli, offrendo una visione invisibile all'occhio umano. Utilizzato in ambito militare, aeronautico e marittimo, il radar emette onde che, riflettendosi sugli oggetti, forniscono informazioni precise sulla loro posizione e distanza. La tecnologia continua a evolversi, migliorando la precisione e l'affidabilità del sistema.

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L occhio magico bifronte - risposta corretta per cruciverba

Questa pagina è dedicata alla definizione "L occhio magico bifronte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Radar'.

Schemi utili per Radar

Schema parole: 5

La soluzione inizia con R

La soluzione finisce con R

Schema iniziale: R____

Schema finale: _ADAR

Le 5 lettere della soluzione Radar

R Roma A Ancona D Domodossola A Ancona R Roma

La soluzione 'Radar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L occhio magico bifronte". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.