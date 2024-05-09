L occhio magico bifronte

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L occhio magico bifronte' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADAR

Come completare la definizione

  • Definizione: L occhio magico bifronte
  • Risposta: RADAR
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: R____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: R

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Radar Radar cruciverba soluzione L occhio magico bifronte Radar definizione

Perché la soluzione è Radar? L'occhio magico bifronte, spesso chiamato radar, è uno strumento che permette di rilevare oggetti o condizioni a distanza attraverso segnali elettromagnetici. La sua funzione principale consiste nell'identificare e monitorare movimenti o ostacoli, offrendo una visione invisibile all'occhio umano. Utilizzato in ambito militare, aeronautico e marittimo, il radar emette onde che, riflettendosi sugli oggetti, forniscono informazioni precise sulla loro posizione e distanza. La tecnologia continua a evolversi, migliorando la precisione e l'affidabilità del sistema.

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L occhio magico bifronte - risposta corretta per cruciverba

Questa pagina è dedicata alla definizione "L occhio magico bifronte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Radar'.

Schemi utili per Radar

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con R
  • La soluzione finisce con R
  • Schema iniziale: R____
  • Schema finale: _ADAR

Le 5 lettere della soluzione Radar

R Roma
A Ancona
D Domodossola
A Ancona
R Roma

La soluzione 'Radar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L occhio magico bifronte". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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