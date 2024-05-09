L occhio magico bifronte
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L occhio magico bifronte' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RADAR
Come completare la definizione
- Definizione: L occhio magico bifronte
- Risposta: RADAR
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: R
Perché la soluzione è Radar? L'occhio magico bifronte, spesso chiamato radar, è uno strumento che permette di rilevare oggetti o condizioni a distanza attraverso segnali elettromagnetici. La sua funzione principale consiste nell'identificare e monitorare movimenti o ostacoli, offrendo una visione invisibile all'occhio umano. Utilizzato in ambito militare, aeronautico e marittimo, il radar emette onde che, riflettendosi sugli oggetti, forniscono informazioni precise sulla loro posizione e distanza. La tecnologia continua a evolversi, migliorando la precisione e l'affidabilità del sistema.
L occhio magico bifronte - risposta corretta per cruciverba
Questa pagina è dedicata alla definizione "L occhio magico bifronte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Radar'.
Schemi utili per Radar
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con R
- La soluzione finisce con R
- Schema iniziale: R____
- Schema finale: _ADAR
Le 5 lettere della soluzione Radar
La soluzione 'Radar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L occhio magico bifronte". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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