La Soluzione ♚ Una membrana dell occhio

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : UVEA

Curiosità su Una membrana dell occhio: Sopra l'occhio per proteggerlo ed idratarlo mantenendo comunque la visibilità. vari rettili, uccelli e squali hanno una vera e propria membrana nittitante... L'uvea è la tonaca media dell'occhio, uno strato pigmentato interposto tra la tonaca fibrosa e la tonaca nervosa o retina. Ha principalmente una funzione vascolare e di nutrimento del bulbo oculare. Il nome probabilmente deriva da un riferimento al suo colore rosso scuro-violaceo e grandezza simile al chicco d'uva quando estratto intatto dall'occhio del cadavere. È chiamata anche strato uveale, rivestimento uveale e tratto uveale. È divisa anatomicamente in tre porzioni, elencate in ordine anteroposteriore: iride, corpo ciliare, coroide.

