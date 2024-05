membrana auricolare

Sostantivo

Curiosità su: In architettura, il timpano è la superficie verticale triangolare racchiusa nella cornice del frontone, i cui tre lati si chiamano geison. I due spioventi sovrastanti i due geison inclinati che concludono l'edificio sono chiamati ciascuno sima. Spesso il timpano era ornato con decorazioni fittili dipinte o sculture oppure, vuoto, era schermato con materiali leggeri, come membrane animali, da cui il nome greco tµpa. Il termine, usato anche come sinonimo di frontone, può indicare lo spazio racchiuso nella cornice soprastante portali e finestre. Il timpano è definito "spezzato" quando la sua cornice è interrotta in modo simmetrico privandolo, ad esempio, del vertice. Se si ha un arco al posto dei due spioventi, il timpano è detto curvo, o circolare. Nelle tombe del sito archeologico giordano di Petra è possibile osservare splendidi esempi di timpani triangolari, spezzati, circolari.

timpano ( approfondimento) m sing (pl.: timpani)

(musica) strumento musicale a percussione, simile ad un tamburo (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) parte interna dell'orecchio (architettura) in un tempio (e altri edifici), la parte del frontone racchiusa dalla cornice

Sillabazione

tìm | pa | no

Pronuncia

IPA: /'timpano/

Etimologia / Derivazione

dal latino tympanum, che deriva dal greco tµpa

Sinonimi

membrana dell’orecchio

( letterario ) tamburo, tamburello, timballo, cembalo, strumento a percussione

tamburo, tamburello, timballo, cembalo, strumento a percussione frontone

(batteria) floor tom





Parole derivate