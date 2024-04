La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una importante strada cittadina. ARTERIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Le arterie (dal greco ta, canale anatomico respiratorio o sanguifero) sono vasi sanguigni (3 tipi in totale: arterie, arteriole e capillari arteriosi) che nascono dai ventricoli: solitamente esse portano il sangue ricco di ossigeno lontano dal cuore (fatta eccezione per le arterie polmonari e per le arterie ombelicali). Il sistema circolatorio è estremamente importante per la vita di un individuo. La sua funzione primaria è quella di portare ossigeno e nutrienti a tutte le cellule del corpo, rimuovere l'anidride carbonica e i prodotti di rifiuto, mantenere un pH ottimale e trasportare tutte le componenti come proteine e cellule del ...

arteria ( approfondimento) f sing (pl.: arterie)

(biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) vaso sanguigno che nasce dai ventricoli e porta sangue ricco di ossigeno dal cuore agli altri organi l'arteria coronaria destra e l'arteria coronaria sinistra nasconono da due orifizi dell'aorta (per estensione) grande via di collegamento, fondamentale nella movimentazione del traffico veicolare Arteria stradale

Sillabazione

ar | tè | ria

Pronuncia

IPA: /ar'trja/

Etimologia / Derivazione

dal latino arteria, che deriva dal greco ta ossia "canale respiratorio, vaso sanguifero"

Sinonimi

(anatomia) vaso

vaso (senso figurato) via di comunicazione, strada, autostrada

Parole derivate

arteriectasia, arterioso, arteriectomia

Alterati