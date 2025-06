Un canale sanguigno nei cruciverba: la soluzione è Arteria

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un canale sanguigno' è 'Arteria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTERIA

Altre soluzioni: VENA

Curiosità e Significato di "Arteria"

La parola Arteria è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arteria.

Perché la soluzione è Arteria? L'arteria è un vaso sanguigno fondamentale nel nostro corpo, il cui compito principale è trasportare il sangue ossigenato dal cuore verso i vari tessuti e organi. Grazie a questo sistema, le cellule ricevono l'ossigeno necessario per funzionare correttamente. Le arterie sono caratterizzate da pareti spesse e elastiche, che permettono di resistere alla pressione del sangue in movimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Strada di intenso trafficoVia d intenso trafficoScorre entro il cranio tra il ponte di Varolio e la base dell occipitaleCanale sanguignoUn canale generalistaGli Americani del canale

Come si scrive la soluzione Arteria

La definizione "Un canale sanguigno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S L L A G E N S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LOS ANGELES" LOS ANGELES

