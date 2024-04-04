Una cittadina abruzzese nella Conca del Fucino
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una cittadina abruzzese nella Conca del Fucino' è 'Avezzano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AVEZZANO
Perché la soluzione è Avezzano? Avezzano è una cittadina abruzzese situata nella Conca del Fucino, una vasta depressione nel cuore della regione. Questa località è conosciuta per il suo patrimonio storico e culturale, oltre che per le sue tradizioni agricole legate alla fertile pianura circostante. La presenza di monumenti e chiese antiche testimonia il ricco passato della città. Avezzano rappresenta un importante centro di riferimento nel territorio, integrandosi perfettamente con il paesaggio e la storia locale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una cittadina abruzzese nella Conca del Fucino". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Una cittadina abruzzese nella Conca del Fucino nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Avezzano
Se la definizione "Una cittadina abruzzese nella Conca del Fucino" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una cittadina abruzzese nella Conca del Fucino" conferma che la soluzione 'Avezzano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Avezzano
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una cittadina abruzzese nella Conca del Fucino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avezzano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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