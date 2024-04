La Soluzione ♚ Ridurre in pezzettini La definizione e la soluzione di 10 lettere: Ridurre in pezzettini. FRANTUMARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ridurre in pezzettini: Il caffè espresso è una tipologia di caffè, la più consumata e conosciuta in Italia. Ottenuta dalla torrefazione e macinazione dei semi della Coffea arabica e Coffea robusta, è preparata a macchina secondo un procedimento di percolazione sotto alta pressione di acqua calda. Normalmente, per ottenere un buon espresso da bar, il macinacaffè deve essere dotato di macina elicoidale centrifuga, l'unica adatta a frantumare i chicchi in fini granuli con dimensione uniforme; il grado di finezza della macinatura va scelto in base alle caratteristiche della macchina, della miscela e alle condizioni ambientali di umidità e temperatura; generalmente ... Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Il caffè espresso è una tipologia di caffè, la più consumata e conosciuta in Italia. Ottenuta dalla torrefazione e macinazione dei semi della Coffea arabica e Coffea robusta, è preparata a macchina secondo un procedimento di percolazione sotto alta pressione di acqua calda. Normalmente, per ottenere un buon espresso da bar, il macinacaffè deve essere dotato di macina elicoidale centrifuga, l'unica adatta a frantumare i chicchi in fini granuli con dimensione uniforme; il grado di finezza della macinatura va scelto in base alle caratteristiche della macchina, della miscela e alle condizioni ambientali di umidità e temperatura; generalmente ... frantumare (vai alla coniugazione) spezzettare qualcosa frantumare il vetro Sillabazione fran | tu | mà | re Pronuncia IPA: /frantu'mare/ Etimologia / Derivazione da frantume Sinonimi rompere, ridurre in frantumi, spaccare, spezzare, spezzettare, sbriciolare, sminuzzare, stritolare

schiacciare

schiacciare (senso figurato) piegare, infrangere Contrari aggiustare, attaccare, incollare, accomodare, ricomporre Parole derivate frantumarsi, frantumatore Altre Definizioni con frantumare; ridurre; pezzettini; Macinare rompere; Ridurre in poltiglia; Aiuta a ridurre le auto per la strada; Ridurre gli eccessi; I pezzettini di pane per le zuppe; Ridotta in pezzettini dalla cuoca;

La risposta a Ridurre in pezzettini

FRANTUMARE

