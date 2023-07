Macinare rompere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macinare rompere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FRANTUMARE

Significato/Curiosità : Macinare rompere

Macinare, rompere o frantumare sono azioni che implicano la riduzione di un oggetto solido in pezzi più piccoli. Macinare si riferisce solitamente all'azione di sminuzzare un materiale, come i chicchi di caffè o il grano, utilizzando un macinacaffè o un mulino. Rompere si riferisce a una rottura parziale o totale di un oggetto solido, come quando si spezza un vetro o si frattura un osso. Frantumare, invece, indica una rottura in numerosi frammenti più piccoli, come quando si rompe una roccia in pietre più piccole. Tutti e tre i termini implicano l'azione di ridurre qualcosa in parti più gestibili o più adatte a un certo scopo.

Altre risposte alla domanda : Macinare rompere : macinare; rompere; Ruota per macinare ; Sminuzzare, macinare ; Veniva usato per macinare il grano; macinare finemente; Denti la cui funzione è macinare e tritare i cibi; rompere frantumare; Corrompere con denaro o offerta di altri vantaggi; Si fanno rompere ai soldati; Interrompere un viziaccio; Si allungano per corrompere ;

Cerca altre Definizioni