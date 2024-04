La Soluzione ♚ Ridurre gli eccessi La definizione e la soluzione di 8 lettere: Ridurre gli eccessi. LIMITARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ridurre gli eccessi: Il rosa Baker-Miller (o Drunk Tank pink) è una gradazione di rosa conosciuta per i suoi poteri calmanti. Negli Stati Uniti venne utilizzata dallo scienziato Alexander Schauss per alcuni esperimenti, tra i quali dipingere le celle dei prigionieri con questo tono di rosa allo scopo di limitare la loro aggressività. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il rosa Baker-Miller (o Drunk Tank pink) è una gradazione di rosa conosciuta per i suoi poteri calmanti. Negli Stati Uniti venne utilizzata dallo scienziato Alexander Schauss per alcuni esperimenti, tra i quali dipingere le celle dei prigionieri con questo tono di rosa allo scopo di limitare la loro aggressività. limitare m sing(pl.: limitari) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Verbo Transitivo limitare (vai alla coniugazione) porre dei limiti o dei confini; circoscrivere qualcosa; evitare l'espansione incontrollata. (senso figurato) diminuire decisamente per prevenire l'ipertensione occorre limitare le condizioni di stress Sillabazione li | mi | tà | re Pronuncia IPA: /limi'tare/ Etimologia / Derivazione dal latino limitare, infinito presente attivo di limito, che deriva da limes ossia "limite" Sinonimi soglia, ingresso, porta, uscio

( per estensione ) (di un luogo) margine, estremità, confine

margine, estremità, confine ( senso figurato ) inizio, principio, avvio

inizio, principio, avvio (uno spazio) delimitare, circondare, circoscrivere, recintare, cintare, cingere

delimitare, circondare, circoscrivere, recintare, cintare, cingere (senso figurato) (spese, pretese, eccetera) contenere, arginare, restringere, ridurre, sbarrare, frenare, ostacolare, condizionare, isolare, inibire; determinare, precisare, definire Contrari uscita

( senso figurato ) fine, termine

fine, termine (uno spazio)aprire, spalancare, dare accesso Parole derivate delimitare, limitabile, limitabilità, limitamento, limitante, limitarsi Altre Definizioni con limitare; ridurre; eccessi; Stabilire i confini; Tracciare il confine; Ridurre in poltiglia; Aiuta a ridurre le auto per la strada; Incontrollato negli eccessi; Rileva gli eccessi di velocità dei veicoli; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ridurre gli eccessi

LIMITARE

L

I

M

I

T

A

R

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Ridurre gli eccessi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.