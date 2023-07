Ridotta in pezzettini dalla cuoca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotta in pezzettini dalla cuoca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRITATA

Significato/Curiosità : Ridotta in pezzettini dalla cuoca

La cuoca ridusse l'ingrediente in pezzettini o tritò con cura per ottenere una consistenza fine e uniforme. Questa azione è comune in molte ricette per preparare salse, condimenti o impasti. Riducendo in pezzi più piccoli, si favorisce una cottura uniforme e una distribuzione omogenea del sapore. Inoltre, la tritatura rende gli ingredienti più facili da mangiare e rende i piatti più gradevoli esteticamente. Questo processo richiede precisione e competenza da parte del cuoco per ottenere i risultati desiderati e creare pietanze deliziose e ben presentate.

Altre risposte alla domanda : Ridotta in pezzettini dalla cuoca : ridotta; pezzettini; dalla; cuoca; ridotta all obbedienza; In dimensione ridotta fra; La quantità più ridotta ; Una ridotta militare; ridotta in pezzetti con la mezzaluna; I pezzettini colorati nel panettone; Gioco in cui far combaciare pezzettini di cartone; Un passeriforme dalla breve coda; Quella alimentare va dalla terra alla tavola; Operaia dalla breve vita; I dalla che cantava Attenti al lupo; Una situazione dalla quale è bene uscire presto; La cuoca lo attiva quando butta la pasta; Un dispositivo a orologeria usato dalla cuoca ; Il battuto della cuoca ; Evita alla cuoca di scottarsi; La Bastianich cuoca e personaggio televisivo;

