Ridurre in poltiglia: I solifugi (Solifugae Sundevall, 1833) sono un ordine di aracnidi. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: I solifugi (Solifugae Sundevall, 1833) sono un ordine di aracnidi. stritolare (vai alla coniugazione) frammentare un oggetto riducendolo a pezzi Sillabazione stri | to | là | re Pronuncia IPA: /trito'lare/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo tritare col prefisso s- Sinonimi frantumare, macinare, maciullare pestare, polverizzare, sbriciolare, schiacciare, sfracellare, sgretolare sminuzzare, spappolare, spezzettare,tritare, triturare

(senso figurato) annientare, demolire, distruggere Contrari aggiustare, restaurare, riattaccare, ricomporre, rimettere insieme, riparare, riunire

(senso figurato) elevare, esaltare, glorificare

STRITOLARE

