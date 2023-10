Una pianta coltivata con il controllo dello Stato - Cruciverba

Per l'uomo. talvolta viene usato in modo erroneotermineparassita come equivalente diinfestante. nel quadro della produzione agricola...

Il tabacco è un prodotto agricolo, ottenuto dalle foglie delle piante del genere Nicotiana, famiglia Solanacee. Può essere consumato, usato come insetticida come derivato nicotinico e, in forma di tartrato di nicotina, è utilizzato in alcuni farmaci e ha proprietà emetiche; più comunemente viene usato come componente base di sigarette e di sigari, o venduto sfuso per essere fumato nella pipa.