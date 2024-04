La definizione e la soluzione di 9 lettere: Lo Stato sulla punta della penisola di Malacca. SINGAPORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Singapore (AFI: /singa'pore/), ufficialmente Repubblica di Singapore (in malese Republik Singapura; in inglese Republic of Singapore; in cinese , Xinjiapo Gònghéguó; in tamil , Cikappur Kudiyarasu), è una città-Stato del sud-est asiatico, situata sull'estrema punta meridionale della penisola malese, a 152 km a nord dell'equatore. È uno stato insulare, in quanto si sviluppa su un arcipelago formato da 58 isole, la più grande e principale delle quali è l'isola di Singapore che ospita la metropoli. A nord Singapore è separata dalla Malaysia dallo stretto di Johor, a sud è separata dalle indonesiane isole Riau dallo ...

Singapore ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) città-stato dell'Asia sudorientale

Sillabazione

Sin | ga | pò | re

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

Dal malese Singapura, ovvero "città del leone"