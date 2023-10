Sventolano i vessilli nel palio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sventolano i vessilli nel palio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SBANDIERATORI

Significato/Curiosita : Sventolano i vessilli nel palio

Lo sbandieratore è un artista che si esibisce facendo compiere evoluzioni a una o più bandiere. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

