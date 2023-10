Brilla in cielo e può essere polare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brilla in cielo e può essere polare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STELLA

Significato/Curiosita : Brilla in cielo e puo essere polare

Una stella è un corpo celeste che brilla di luce visibile, propria. Si tratta di uno sferoide di plasma che attraverso processi di fusione nucleare nel proprio nucleo genera energia, irradiata nello spazio sotto forma di radiazione elettromagnetica (luminosità), flusso di particelle elementari (vento stellare) e neutrini. Buona parte degli elementi chimici più pesanti dell'idrogeno e dell'elio vengono sintetizzati nei nuclei delle stelle tramite il processo di nucleosintesi.

