Quando brilla è meglio star lontani

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Mina, pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini (Busto Arsizio, 25 marzo 1940), è una cantante, produttrice discografica, conduttrice televisiva e attrice italiana naturalizzata svizzera.Soprannominata La tigre di Cremona, è considerata la più grande interprete nella storia della musica pop italiana.È nota per le qualità vocali e per essere stata protagonista negli anni sessanta e settanta in numerosi spettacoli televisivi diffusi dalla Rai. La sua vocalità è caratterizzata da grande ampiezza ed estensione, capace di coniugare la potenza canora con la duttilità, ed è sostenuta da una tecnica saldissima; Mina si distingue anche per le doti ...

mina ( approfondimento) f sing (pl.: mine)

(armi) (chimica) apparecchiatura esplosiva (arte) (tecnologia) barretta di grafite di una matita

Voce verbale

mina

terza persona singolare dell'indicativo presente di minare

Sillabazione

mì | na

Pronuncia

IPA: /'mina/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) (unità di misura) dal latino mina

dal latino (sostantivo) (militare) dal francese mine

dal francese (voce verbale) vedi minare

Sinonimi

(sostantivo) ( militare ) ordigno, esplosivo

ordigno, esplosivo (di matita) grafite

grafite (per portalapis) ricambio

ricambio ( antico ) miniera

miniera (terza persona singolare dell'indicativo presente di minare) colloca esplosivi, cosparge di ordigni

colloca esplosivi, cosparge di ordigni (senso figurato) insidia, minaccia, compromette, indebolisce, mette in pericolo, rende instabile, logora

Contrari

(terza persona singolare dell'indicativo presente di minare) smina

smina (senso figurato) protegge, tutela, salvaguarda, irrobustisce, rinforza

Parole derivate

dragamine

Termini correlati

minare, minerale

Proverbi e modi di dire