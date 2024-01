La definizione e la soluzione di: La repubblica con Santiago e Valparaiso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: santiago del cile, o semplicemente santiago (in castigliano santiago de chile; in italiano anche san giacomo del cile), è la capitale e il centro urbano...

Il Cile (in spagnolo: Chile) è uno Stato situato nell'estremo sud-ovest del continente americano. Il suo nome ufficiale è Repubblica del Cile (in spagnolo: República de Chile) e ha come capitale Santiago del Cile.

Si estende su un lungo e stretto lembo di terra tra l'Oceano Pacifico e la Cordigliera delle Ande, con una superficie totale di 765625 km², comprensiva di territori insulari nell'Oceano Pacifico: delle Isole Juan Fernández, Sala y Gómez, Isole Desventuradas e l'Isola di Pasqua. Il Cile reclama inoltre la sovranità anche su una zona dell'Antartide denominata Territorio antartico cileno: per questo motivo, il Cile si considera il "paese dei tre continenti".

I suoi 17 910 000 abitanti dispongono di un indice di sviluppo umano, percentuale di globalizzazione, PIL procapite, livello di crescita economica e qualità della vita tra i più elevati dell'America Latina; per ISU supera: Argentina, Uruguay, Messico e Brasile. Dal 7 maggio 2010 il Cile fa parte dell'OCSE.

Il paese è seriamente minacciato dal riscaldamento globale e dall'inizio degli anni '90 ha perso almeno il 37% delle sue risorse idriche.

Italiano

Nome proprio

Cile ( approfondimento)

(toponimo) stato dell'America meridionale, la cui capitale è Santiago del Cile; confina con il Perù a nord, la Bolivia a nord-est e l'Argentina ad est, e si affaccia ad ovest sull'Oceano Pacifico

Sillabazione

Cì | le

Pronuncia

IPA: /'tile/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.