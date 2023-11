La definizione e la soluzione di: Abitano a Trinidad e Cuba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Abitano a trinidad e cuba

Molto bene a tutti gli ambienti della zona dove abitano; come si può facilmente intuire, dato il suo vasto areale, la specie più adattabile è l'ara scarlatta... La Guadalupa (AFI: /gwada'lupa/; in francese Guadeloupe) è un arcipelago delle Antille francesi che, con altre piccole isole vicine, costituisce, per ...