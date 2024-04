La Soluzione ♚ Il Fidel che governò Cuba La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il Fidel che governò Cuba. CASTRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il fidel che governo cuba: Fidel Alejandro Castro Ruz ( audio; Birán, 13 agosto 1926 – L'Avana, 25 novembre 2016) è stato un rivoluzionario, politico e militare cubano che ha governato Cuba dal 1959 al 2008. Protagonista della storia politica del Novecento, è stato Primo ministro di Cuba dal 16 febbraio 1959 fino all'abolizione della carica, avvenuta il 2 dicembre 1976, e successivamente, dal 3 dicembre 1976 al 18 febbraio 2008, Presidente del Consiglio di Stato e Presidente del Consiglio dei ministri, nonché Primo Segretario del Partito Comunista di Cuba. Castro, assieme al fratello Raúl, a Ernesto Che Guevara e a Camilo Cienfuegos, fu uno dei protagonisti della ... Italiano Voce verbale Significato e Curiosità su: Fidel Alejandro Castro Ruz ( audio; Birán, 13 agosto 1926 – L'Avana, 25 novembre 2016) è stato un rivoluzionario, politico e militare cubano che ha governato Cuba dal 1959 al 2008. Protagonista della storia politica del Novecento, è stato Primo ministro di Cuba dal 16 febbraio 1959 fino all'abolizione della carica, avvenuta il 2 dicembre 1976, e successivamente, dal 3 dicembre 1976 al 18 febbraio 2008, Presidente del Consiglio di Stato e Presidente del Consiglio dei ministri, nonché Primo Segretario del Partito Comunista di Cuba. Castro, assieme al fratello Raúl, a Ernesto Che Guevara e a Camilo Cienfuegos, fu uno dei protagonisti della ... castro prima persona singolare dell'indicativo presente di castrare Etimologia / Derivazione vedi castrare Altre Definizioni con castro; fidel; governò; cuba; La bacchetta di vimini un tempo usata dai pastori; L inserzione d un pezzo in un altro; Governò la Iugoslavia; Gandhi: governò l India; Isola a sud di Cuba; Abitano a Trinidad e Cuba; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il Fidel che governò Cuba

CASTRO

C

A

S

T

R

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Il Fidel che governò Cuba' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.