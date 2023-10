Espressione inglese che indica opinioni prive di qualsiasi tipo di pregiudizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espressione inglese che indica opinioni prive di qualsiasi tipo di pregiudizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : POLITICALLY CORRECT

Significato/Curiosita : Espressione inglese che indica opinioni prive di qualsiasi tipo di pregiudizio

Errato di propri comportamenti, atteggiamenti o opinioni passati, in modo da farli assomigliare a propri comportamenti, atteggiamenti, opinioni presenti... Erratopropri comportamenti, atteggiamenti opassati, in modo da farli assomigliare a propri comportamenti, atteggiamenti,presenti... L'espressione correttezza politica (in inglese political correctness) è un termine che designa una linea di opinione, un orientamento ideologico e un atteggiamento sociale con lo scopo inteso soprattutto nel rifuggire l'offesa o lo svantaggio verso determinate categorie di persone all'interno di una società . Il concetto viene più spesso reso in italiano con l'aggettivo sostantivato politicamente corretto (in inglese politically correct). Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

