Si accende per discordanza d opinioni - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BARUFFA

Significato/Curiosita : Si accende per discordanza d opinioni

Secondo me. si usa anche per sottolineare una cosa ovvia di fronte ad un errore: "a casa mia se non metti la spina nel muro la tv non si accende!" a cazzo... Secondo me.usa anchesottolineare una cosa ovvia di fronte ad un errore: "a casa mia se non metti la spina nel muro la tv non!" a cazzo... Le baruffe chiozzotte è una commedia scritta da Carlo Goldoni. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si accende per discordanza d opinioni : accende; discordanza; opinioni; Lo si accende per rischiarare; Un vizio che accende ; Si accende con un dito; Li accende lo sdegno; Quando si accende allarma il pilota; discordanza di suoni stonatura; Espressione inglese che indica opinioni prive di qualsiasi tipo di pregiudizio; Punti di vista opinioni giudizi; Pareri opinioni ; opinioni soggettive; opinioni personali;

