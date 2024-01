La definizione e la soluzione di: Prive di orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: prive di pelo, gli occhi sono invece molto grandi, indizio delle sue abitudini notturne o crepuscolari. presenta il patagio, ovvero una membrana di pelle...

Immaginando/Canzoni stonate è un singolo di Gianni Morandi, pubblicato nel 1981.

Dopo alcuni anni di relativa crisi professionale e commerciale avvenuta nel decennio precedente, Morandi ritorna al grande successo grazie all'interessamento di Mogol e Shel Shapiro, grandi amici del cantante che decidono di produrre per lui l'album Morandi.

Nel 1981 viene pubblicato il 45 giri che anticipa il disco, che vede sul lato A il brano Immaginando, scritto da Mogol, Morandi e A. Azzaro, e Canzoni stonate, scritto e prodotto da Mogol su musica di Aldo Donati e arrangiamenti di Celso Valli. Ma è proprio quest'ultimo brano che ottiene maggiore attenzione da parte del pubblico e delle radio, tanto da spingere la casa discografica a ristampare il 45 giri con i lati invertiti.

Il brano è caratterizzato da un'atmosfera piuttosto malinconica, nel quale il cantante parla di una serata tra amici nella quale si parla di ex, si beve e si cantano le canzoni del passato, così come vengono, stonate e sbagliate, probabilmente in riferimento al suo rapporto concluso da pochi anni con l’ex moglie Laura Efrikian.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

stonate f pl

femminile plurale di stonato

Voce verbale

stonate

seconda persona plurale dell'indicativo presente di stonare seconda persona plurale dell'imperativo di stonare participio passato femminile plurale di stonare

Sillabazione

sto | nà | te

Etimologia / Derivazione

vedi stonare

Sinonimi