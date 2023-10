Il personal ne ha diffuso l impiego - Cruciverba

Presti all'utilizzo proprioe alla personalizzazione da parte dell'utente nell'uso quotidiano.terminecomputer nasce negli anni 80...

Un computer (pronuncia italiana: /kom'pjuter/), in italiano anche noto come elaboratore o calcolatore, è una macchina automatizzata programmabile in grado di eseguire sia complessi calcoli matematici (calcolatore) sia altri tipi di elaborazioni dati (elaboratore).