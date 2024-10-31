Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore' è 'Computer Music'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COMPUTER MUSIC
Perchè la soluzione è Computer Music? La musica creata e suonata con l’aiuto di un computer si chiama computer music. È un modo innovativo di comporre e ascoltare suoni, che unisce tecnologia e creatività. Grazie a questa tecnica, si possono ottenere melodie uniche e sperimentali, spesso impossibili da realizzare con strumenti tradizionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore
- Risposta: COMPUTER MUSIC
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 8-5
- Schema utile: C_______ _____
- Inizia con: C
- Finisce con: C
Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Computer Music
Per risolvere la definizione "Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Computer Music'.
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Computer Music' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Altre definizioni collegate
Con viene: È formato dai possibili acquirenti del prodotto che viene reclamizzato
Con composta: È composta ed eseguita con l ausilio di un PC
Con eseguita: È composta ed eseguita con l ausilio di un PC