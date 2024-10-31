Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore' è 'Computer Music'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPUTER MUSIC

Perchè la soluzione è Computer Music? La musica creata e suonata con l’aiuto di un computer si chiama computer music. È un modo innovativo di comporre e ascoltare suoni, che unisce tecnologia e creatività. Grazie a questa tecnica, si possono ottenere melodie uniche e sperimentali, spesso impossibili da realizzare con strumenti tradizionali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore

Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore Risposta: COMPUTER MUSIC

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 8-5

8-5 Schema utile: C_______ _____

C_______ _____ Inizia con: C

C Finisce con: C

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Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Computer Music

Per risolvere la definizione "Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Computer Music'.

Le 13 lettere della soluzione

C Como O Otranto M Milano P Padova U Udine T Torino E Empoli R Roma M Milano U Udine S Savona I Imola C Como

La soluzione 'Computer Music' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Viene composta ed eseguita con l aiuto d un elaboratore". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.