Nella valigetta del rappresentante - Cruciverba

Nel calcolo delle probabilità lo spazio campionario o insieme universo (generalmente indicato dalle lettere S {\displaystyle S} , O {\displaystyle \Omega } o U {\displaystyle U} ) è l'insieme dei possibili risultati di un esperimento casuale. Ad esempio, nel lancio di un dado a sei facce, lo spazio campionario è l'insieme { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 } {\displaystyle \{1,2,3,4,5,6\}} , nel lancio di una moneta è l'insieme O = { t e s t a , c r o c e } {\displaystyle \Omega \equiv \{testa,croce\}} (escludendo che la moneta possa rimanere in bilico sul bordo), e così via. Lo spazio campionario può anche avere infiniti elementi: se, ad esempio, siamo interessati allo studio della caduta di una pallina su un pavimento, lo spazio campionario corrisponderà all'insieme dei punti del pavimento, considerati tutti come possibili punti di impatto della pallina.