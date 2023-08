Un rappresentante lo è di commercio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rappresentante lo è di commercio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGENTE

Significato/Curiosita : Un rappresentante lo e di commercio

Commercio, il rappresentante di commercio ha il potere di concludere effettivamente i contratti che ha promosso, cioè anche di firmarli in nome e per conto... Esempio: l'agente teatrale; l'agente letterario; l'agente di cambio agente rappresentativo, costrutto teorico in economia pubblica sicurezza agente – qualifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

