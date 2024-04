La definizione e la soluzione di 10 lettere: La valigetta contenente i prodotti di bellezza. BEAUTY CASE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La valigia è un contenitore dotato di manici o maniglie che viene usato nei viaggi per contenere gli oggetti utili che non possono solitamente stare in una comune borsa, come i capi d'abbigliamento. Normalmente è fabbricata in cuoio, plastica o tessuto ed ha la forma di un parallelepipedo.

bauletto m sing(pl.: bauletti)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu piccolo baule delle motociclette (gastronomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ba | u | lét | to

Pronuncia

IPA: /bau'letto/

Etimologia / Derivazione

diminutivo di baule

Sinonimi