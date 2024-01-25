Una pratica valigetta

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Una pratica valigetta' è 'Ventiquattrore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENTIQUATTRORE

Perché la soluzione è Ventiquattrore? La ventiquattrore è un oggetto utilizzato per trasportare documenti, effetti personali o strumenti di lavoro in modo pratico e sicuro. La sua forma compatta e resistente permette di conservarli in modo ordinato durante gli spostamenti quotidiani o professionali. Spesso dotata di maniglie robuste e scomparti interni, rappresenta una soluzione efficiente per chi ha bisogno di portare con sé elementi essenziali senza ingombrare. La ventiquattrore si rivela quindi una pratica valigetta di uso quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pratica valigetta". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una pratica valigetta nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Ventiquattrore

Se la definizione "Una pratica valigetta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pratica valigetta" conferma che la soluzione 'Ventiquattrore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Ventiquattrore

V Venezia E Empoli N Napoli T Torino I Imola Q Quarto U Udine A Ancona T Torino T Torino R Roma O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pratica valigetta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ventiquattrore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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