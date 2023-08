Rappresentante diplomatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rappresentante diplomatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONSOLE

Significato/Curiosita : Rappresentante diplomatico

In entrambi i casi agisce come rappresentante del papa. per il diritto internazionale, è il rappresentante diplomatico della santa sede accreditato presso... Un macchinario elettronico consòle – mobile simile a un tavolino da parete console di como – quinto vescovo di como consoli consolle altri progetti wikizionario...