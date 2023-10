La rete che nessun giocatore vorrebbe segnare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La rete che nessun giocatore vorrebbe segnare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AUTOGOL

Significato/Curiosita : La rete che nessun giocatore vorrebbe segnare

Valutazione gli costerà la vittoria dato che, proprio per averlo lasciato smarcato, isagi riuscirà a segnare la rete della vittoria decretando la sconfitta di aiku... Disambiguazione – se stai cercando il trio dello spettacolo, vedi gli autogol. l'autogol o autorete (anche autogoal), è, negli sport di squadra il cui punteggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

