Così il sergente vorrebbe la recluta

Significato della soluzione per: Cosi il sergente vorrebbe la recluta

Il titolo prende il nome dal numero di passi che occorre fare a Cinisi per colmare la distanza tra la casa della famiglia Impastato e quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti. I cento passi è un film del 2000 diretto da Marco Tullio Giordana dedicato alla vita e all'omicidio di Peppino Impastato, attivista impegnato nella lotta a Cosa nostra nella sua terra, la Sicilia. Il film rese note al grande pubblico la storia e la tragica fine di Peppino Impastato, che fino ad allora erano passate praticamente inosservate in quanto Impastato era stato ucciso il 9 maggio 1978, lo stesso giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, in via Caetani a Roma, e la tragedia nazionale mise in ombra la vicenda dell'attivista siciliano.

Italiano: Aggettivo: scattante m e f sing (pl.: scattanti) . che si sposta velocemente. Voce verbale: scattante sing . participio presente singolare di scattare. Sillabazione: scat | tàn | te. Etimologia / Derivazione: vedi scattare . Sinonimi: veloce, pronto, agile, tonico.